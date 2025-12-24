Легендарный хоккеист поделился ожиданиями от игры Кузнецова в «Металлурге»

Легендарный экс-нападающий Сергей Мозякин поделился ожиданиями от игры форварда Евгения Кузнецова в «Металлурге».

— Верите, что Евгений Кузнецов, которого Разин периодически выводит из состава и говорит о его неоптимальной форме, всё-таки адаптируется в «Металлурге» и станет его лидером?

— Я надеюсь, что он ещё себя проявит. Ещё немножко наберёт форму и станет демонстрировать свой лучший хоккей. Все знают, какой это мастер. Но Женя пропустил предсезонку и начало сезона, долго не имел игровой практики. Уверен, что поможет команде, когда наберёт форму и игровые кондиции, — приводят слова Мозякина «Известия».