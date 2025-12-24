Плющенко назвал любимый алкогольный напиток Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал любимый алкогольный напиток нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Плющенко рассказал, что они собираются у него дома в узком кругу друзей из спорта, шоу-бизнеса и бизнеса за покерной партией. Он заявил, что Овечкин всегда просит выпить пиво. Плющенко подчеркнул, что в НХЛ умеренное потребление пива считается нормой для восстановления.

Во время одной игры пиво закончилось, и Плющенко предложил Овечкину две бутылки разливного пива, которые простояли в холодильнике три месяца и выдохлись. Саша сначала посетовал на «ерунду», но после пробы заявил: «Так оно хорошее».

В январе 2020 года игроки НХЛ назвали Овечкина самым желанным собутыльником. Хоккеистов спросили, с кем они согласились бы выпить пива. Овечкин стал лидером: за него проголосовали 14 процентов опрошенных.​