Нападающий СКА назвал самого умного одноклубника

Николай Голдобин назвал самого умного игрока СКА
Нападающий СКА Николай Голдобин высказался о самых умных и модных игроках петербургской команды.
– Кто самый «повёрнутый» на хоккее?
– Михаил Воробьёв. Он постоянно смотрит хоккейные видео, анализирует моменты.
– Кто самый эмоциональный?
– Джозеф Бландизи. Сумасшедший парень, ему тяжело контролировать свои эмоции.
– Кто самый умный?
– Валентин Зыков. Расскажет вам про историю, происхождение динозавров и не только.
– Кто самый физически одарённый?
– Плотников и Поляков – два ходячих Мистера Олимпия.
– Кто самый модный?
– Мне нравится, как одевается Зайцев. Никита модник, у него крутые пальто, кофта, штаны, обувь, даже носки, — цитирует Голдобина пресс-служба СКА.
Главное сейчас
Главное сейчас