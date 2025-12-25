Назван фаворит молодежного ЧМ по хоккею

Назван фаворит молодежного чемпионата мира по хоккею
Букмекеры назвали фаворита молодежного чемпионата мира по хоккею 2026 года. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».
Аналитики назвали сборную Канады наиболее вероятным победителем турнира. На победу команды установлен коэффициент 2,20, на выход в финал — 1,40, на выход в полуфинал — 1,05. Также фаворитами являются сборные США (3,00) и Швеции (5,50).
Канада замотивирована взять реванш после двух поражений от США. Команда усилила состав, включив в него вратарей из клубов Национальной хоккейной лиги.
Турнир стартует 26 декабря 2025 года в США, в городах Миннеаполис и Сент-Пол. Юбилейный 50-й молодежный чемпионат мира пройдет на аренах «Гранд Казино» и «3M Арена».
