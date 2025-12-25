«Спартак» не ведет переговоры с ЦСКА по поводу обмена нападающего

Как стало известно корреспонденту «Чемпионата», «Спартак» не участвует в переговорах с ЦСКА по поводу обмена нападающего Даниэля Спронга.

Информация о том, что команды ведут переговоры о переходе Спронга и находятся на финишной прямой, не соответствует действительности.

В текущем сезоне Спронг провёл 29 матчей, в которых набрал 31 очко — забросил 12 шайб и сделал 19 результативных передач. Нидерландский нападающий не играл с 27 ноября, когда он провёл матч с «Ладой» (4:2), в котором отметился результативной передачей.

За свою карьеру в НХЛ Спронг сыграл 388 матчей, в которых набрал 169 (88+81) очков.