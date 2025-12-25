Экс-супруга нападающего «Металлурга» высказалась о женах хоккеистов

Яна, бывшая супруга нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, высказалась по поводу жен хоккеистов.

© Sports.ru

– Были ли вы в компании жен хоккеистов? Какие от них остались впечатления?

– Большая часть жен хоккеистов никогда в жизни не работали. Я разительно от них отличаюсь, поскольку имею хорошо выстроенный бизнес.

10 лет я занимаюсь медициной, с 16 лет работаю и полностью себя обеспечиваю.

Для жен хоккеистов это не совсем понятно, как и мне непонятен их образ жизни, который заключается в том, чтобы поддерживать мужа, ходить на все игры, родить детей, ездить на выезды. То есть ты – просто приставка к мужу. За это они имеют материальные блага, делать им ничего не надо.

Их роль заключается просто в поддержке. У меня немного другое понимание о том, как женщина должна строить жизнь.

Я сразу сказала, что не буду ходить на все игры, потому что у меня есть своя работа и карьера. За это сталкивалась с хоккейными жёнами в порицаниях, мол, почему я не хожу. У них там свои клубы, кружки по интересам. Я всегда из этого общества выбивалась.

Бесконечное обсуждение сумочек и одежды для собак – не тот досуг, которым я занимаюсь. Сразу сказала Дане, что если у него что-то случится или он уйдет, то у меня не будет ничего.

Можно было бы выбрать путь жены хоккеиста, но если он передумает проходить с тобой путь, то ты останешься ни с чем.

Есть некоторые женщины, которые как переходящее знамя – только по хоккеистам. Были с одним, и после развода идут к другому хоккеисту. Меня не устраивает вариант, при котором мужчина уходит, а твоя жизнь рушится.

Поэтому мы с мужем разошлись, и моя жизнь не изменилась.

Я недовольна тем, что он не захотел со мной делить наше совместно нажитое имущество, поэтому продолжаем судиться, – сказала Яна.