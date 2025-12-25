Выяснилось, сколько Разин получит по контракту с «Металлургом»

Андрей Разин продлил соглашение с «Металлургом» на общую сумму 220 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что специалист подписал новый договор с клубом на два года.

По информации «Спорт-Экспресса», главный тренер «Металлурга» в первый сезон получит 100 миллионов рублей, во второй – 120 миллионов рублей.

Разин возглавляет «Металлург» с 2023 года и выиграл вместе с командой Кубок Гагарина в 2024 году.

В этом сезоне уральская команда лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 37 матчах.