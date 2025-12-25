Защитник «Шанхая» прокомментировал победу над «Спартаком»

Защитник «Шанхая» Кленденинг объяснил неудачные результаты в последних матчах
Защитник «Шанхай Дрэгонс» Адам Кленденинг в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Максимом СУТЧЕНКО прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Этой победой «драконы» прервали серию из четырех поражений кряду.
– За счет чего удалось победить «Спартак»?
– Мы выложились по полной. Боролись изо всех сил. Может, было не очень красиво, но мы играли в свою игру, не сдавались, хорошо оборонялись и забрасывали шайбы, когда у нас был шансы.
– В чем вы видите причины неудач «Шанхая» в предыдущих матчах?
– Здесь много чего. Возможно, много штрафных минут. Немного не хватало некоторых деталей, плохо играли в обороне. Но сегодня мы сделали все для того, чтобы одержать победу.
– Есть ли изменения в тренировочном процессе на фоне последних результатов?
– Нет, все то же самое, – сказал Кленденинг.