Защитник «Шанхая» прокомментировал победу над «Спартаком»

Защитник «Шанхай Дрэгонс» Адам Кленденинг в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Максимом СУТЧЕНКО прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

© ХК «Шанхай Дрэгонс»

Этой победой «драконы» прервали серию из четырех поражений кряду.

– За счет чего удалось победить «Спартак»?

– Мы выложились по полной. Боролись изо всех сил. Может, было не очень красиво, но мы играли в свою игру, не сдавались, хорошо оборонялись и забрасывали шайбы, когда у нас был шансы.

– В чем вы видите причины неудач «Шанхая» в предыдущих матчах?

– Здесь много чего. Возможно, много штрафных минут. Немного не хватало некоторых деталей, плохо играли в обороне. Но сегодня мы сделали все для того, чтобы одержать победу.

– Есть ли изменения в тренировочном процессе на фоне последних результатов?

– Нет, все то же самое, – сказал Кленденинг.