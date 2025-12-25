Нападающий «Барыса» поделился мнением по поводу безголевой серии Овечкина

Веккионе о безголевой серии Овечкина: «Александр уже величайший хоккеист в истории. 20 лет игры в лучшей лиге мира говорят о его величии»
Нападающий «Барыса» Майк Веккионе поделился мнением по поводу безголевой серии капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, которая составляет девять матчей.
«Вообще неважно, как долго Ови не может забить в НХЛ. Он уже величайший игрок в истории. Невозможно представить, кто еще будет таким же великим. Он много значит для НХЛ, для вашей страны. Даже сейчас в НХЛ вы не найдете ни одного похожего снайпера. У него до сих пор много энергии, страсти и желания забивать. Каждый свой гол он празднует как первый. Это говорит о том, как он любит хоккей, что еще хочет побеждать. 20 лет игры в лучшей лиге мира говорят о его величии. Я смотрел на него еще маленьким, а он уже забивал, и спустя столько лет он продолжает это делать. Круто, что у многих поколений был шанс вырасти на игре и голах Овечкина. Это невероятный игрок, помогающий парням из «Херши», которых поднимают в «Вашингтон». Это не только важный хоккеист на льду, но и в раздевалке. Желаю ему выиграть еще один Кубок Стэнли перед тем, как он вернется домой», – сказал Майк Веккионе.
