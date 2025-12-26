Бизнесмен Олег Дерипаска избран президентом Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), сообщает пресс‑служба министерства спорта России.

В пятницу в Олимпийском комитете России состоялась внеочередная выборная конференция ФХМР. По итогам голосования главой ФХМР избран Олег Дерипаска. Его поддержали единогласно все 19 делегатов.

Ранее кандидатуру Дерипаски выдвинули региональные федерации хоккея с мячом Самарской области и Республики Хакасия, а также поддержал министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.