«Лада» рассталась с одним из тренеров

Тольяттинская «Лада» объявила, что Дмитрий Кокорев покидает тренерский штаб по взаимному соглашению сторон.

© ХК «Лада»

В четверг «Лада» на своем льду уступила «Трактору» со счетом 1:6 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, до этого — минскому «Динамо» (2:7). Команда занимает последнее место в Западной конференции с 25 очками, пропустив 138 шайб за 38 матчей — это худший показатель в лиге.

После матча с «Трактором» главный тренер «Лады» Павел Десятков раскритиковал свою команду, отметив безразличие ряда игроков.

46‑летний Кокорев входил в штаб «Лады» с 2025 года, ранее он работал в «Сочи», в том числе главным тренером.

