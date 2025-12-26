Тренер «Адмирала» имеет ряд претензий к игрокам команды

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин после матча с «Сибирью» заявил, что у него есть ряд претензий к собственным игрокам.

© КХЛ

«Адмирал» в пятницу проиграл дома «Сибири» со счетом 2:4.

— Нам сегодня не хватало свежести. Отсюда такое начало. Соперник был на полшага впереди нас, реализовал свои моменты. Но даже в такой игре нужно забивать. Мы больше двух шайб в последнее время не можем забить.

Конечно, такие стыковые матчи нужно вывозить на характере. Тяжело, но нужно работать, не мириться с этим. И тогда кто везет, тому везет — есть такая пословица.

Не скажу, что все, но есть ребята, которые просто согласились с тем, что есть. Этого не должно быть.

— Как вы прокомментируете первые три гола? Они просто под копирку.

— Да, первый гол это просто невнимательность игроков. Они держали соперника перед собой на контратаке и просто смотрели за владеющим шайбой. И на полметра не успели. Потом — невынужденное удаление в средней зоне, за что соперник нас наказал. Третий гол — неправильно сыграл наш защитник в зоне обороны. Отсюда гости остались «2 в 1» и решили.

У нас были примерно такие же моменты, но соперник свои реализовал, а мы — нет. Знаете, нам немного не хватало резкости, — корреспондент «Матч ТВ» приводит слова Гизатуллина.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.