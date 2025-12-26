Нападающий «Авангарда» пропустит ближайшие матчи

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше сообщил, что нападающий Джованни Фьоре пропустит ближайшие матчи команды из‑за перелома пальца.

© КХЛ

В нынешнем сезоне канадский хоккеист провел 36 матчей и набрал 13 (4+9) очков.

— На протяжении последних игр Джованни играл с травмой, у него сломан палец. Его повреждение заживает не так быстро, как нам хотелось бы, поэтому он пропустит ближайшие три игры. У нас все игроки готовы выйти на лёд, поэтому мы можем быть терпеливыми в вопросе восстановления игроков, — приводит слова Буше пресс‑служба «Авангарда».

Фьоре не вошел в состав на матч против «Металлурга», который проходит в пятницу в Омске. В двух следующих встречах домашней серии «Авангард» сыграет против «Лады» 28 декабря и против «Барыса» 30 декабря.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.