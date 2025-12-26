Нападающий «Авангарда» пропустит ближайшие матчи

Нападающий «Авангарда» Фьоре пропустит ближайшие матчи из‑за перелома пальца

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше сообщил, что нападающий Джованни Фьоре пропустит ближайшие матчи команды из‑за перелома пальца.

В нынешнем сезоне канадский хоккеист провел 36 матчей и набрал 13 (4+9) очков.

— На протяжении последних игр Джованни играл с травмой, у него сломан палец. Его повреждение заживает не так быстро, как нам хотелось бы, поэтому он пропустит ближайшие три игры. У нас все игроки готовы выйти на лёд, поэтому мы можем быть терпеливыми в вопросе восстановления игроков, — приводит слова Буше пресс‑служба «Авангарда».

Фьоре не вошел в состав на матч против «Металлурга», который проходит в пятницу в Омске. В двух следующих встречах домашней серии «Авангард» сыграет против «Лады» 28 декабря и против «Барыса» 30 декабря.

