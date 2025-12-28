«Авангард» по буллитам обыграл «Ладу» и продлил победную серию в КХЛ до пяти матчей

Омский «Авангард» по буллитам переиграл тольяттинскую «Ладу» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 3:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0). В составе «Авангарда» шайбы забросили Семен Чистяков, Александр Волков и Эндрю Потуральски. У «Лады» отличились Иван Савчик, Артур Тянулин и Андрей Алтыбармакян. Победу омичам в серии буллитов принес Потуральски. «Авангард» продлил победную серию до пяти игр и с 55 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Лада» (26), потерпевшая восьмое поражение в девяти последних матчах, идет 10‑й на Западе. Команда Ги Буше в следующем матче 30 декабря примет казахстанский «Барыс», тольяттинцы в тот же день сыграют против «Автомобилиста» в Екатеринбурге. Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 1:0) Голы: Чистяков, 36:49 (бол.). Волков, 43:22. Потуральски, 56:03 (бол.). — Савчик, 30:51. Тянулин, 41:15 (бол.). Алтыбармакян, 49:53. Победный буллит: Потуральски