Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Шанхайских Драконов» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© КХЛ

Встреча прошла в пятницу в Санкт‑Петербурге и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0). Автором победной шайбы стал Никита Хоружев, также за «Нефтехимик» забивали Артем Сериков, Андрей Белозеров и Матвей Надворный. У «Шанхайских Драконов» отличились Кирилл Рассказов, Кевин Лабанк и Владимир Кузнецов.

«Нефтехимик» прервал серию из пяти поражений подряд и с 41 очком занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 39 очками идут девятыми на Западе.

В следующем матче «Нефтехимик» 28 декабря примет «Торпедо», «Шанхайские Драконы» 30 декабря примут СКА.