ХК ЦСКА впервые в сезоне обыграл «Спартак» в столичном дерби КХЛ

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». Победу в столичном дерби одержали армейцы со счётом 2:1.

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Кирилл Долженков с передачи Тахира Мингачёва. «Спартак» отыгрался в середине первого периода — гол забил Андрей Миронов с передачи Данила Пивчулина. Спустя несколько минут под занавес первого периода Денис Зернов вновь вывел армейцев вперёд в счёте.

Таким образом, ЦСКА одержал вторую победу подряд и впервые в текущем сезоне обыграл «Спартак». Ранее в двух встречах победу праздновали красно-белые.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.