«Когда темно — из дома не выхожу»: российский хоккеист описал жизнь в США

Российский хоккейный голкипер системы клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Станислав Бережной в субботу, 27 декабря, описал жизнь в США словами «когда темно — из дома не выхожу».

© dynamo.ru

Сейчас спортсмен выступает за фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс», который играет в Американской хоккейной лиге и базируется в городе Рокфорд. Бережной отметил, что в Чикаго он много гулял и ходил в различные рестораны, а в Рокфорде занимается бытовыми делами — готовит еду, учит английский язык с репетитором, играет в компьютерные игры и иногда ездит в русскую баню.

По словам хоккеиста, в городе есть проблемы с обеспечением безопасности.

— Если еще светло, могу выйти по делам, а вот когда темно — из дома вообще не выхожу. Уже была одна история, но о ней я промолчу. Рокфорд равно криминал, — подчеркнул Бережной в беседе с агентством Winners.

Спортивная карьера хоккеиста началась в новокузнецком «Металлурге». Вратарь играл в Континентальной хоккейной лиге в составе СКА, а в 2025 году переехал в США.

Российский тревел-блогер Александр рассказал, что в американском штате Северная Каролина ранее существовал закон, запрещающий петь фальшиво. Блогер пошутил, что впервые убавил громкость не из-за соседей по парковке, а из-за страха, что шериф может проверить документы.