Нападающий «Трактора» Кадейкин ответил, какие изменения внёс Корешков

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (2:3) и рассказал, что изменилось в челябинском клубе после назначения главным тренером Евгения Корешкова.

— Второй период всё сломал?

— Нет. Дали сопернику больше пространства, дали проводить атаки сходу и выходы «2 в 1». Первый гол так пропустили. Нерасторопно сыграли.

— В Казани проиграли 10 раз подряд. Почему так?

— Каждую игру по отдельности нужно смотреть. Все эти вещи, которые перечислил, их надо исправлять. Тогда будет лучше.

— Что изменил Евгений Корешков после Бенуа Гру?

— Понятно, что много изменений. У тренера свои требования. Больше контролировать шайбу и не отдавать её. Так будет легче играть.

— Игра стала более комбинационной?

— Да, у нас играющая команда. Надо прибавлять в движении и контроле шайбы. Если мы будем это улучшать, всё будет хорошо.

— Поздравляю «Трактор» с днём рождения, 78 лет. Чем запомнился уходящий год? Финалом?

— Нужно поздравить клуб и болельщиков. Что касается прошедшего года, тяжело сейчас сказать. Не хочется возвращаться в прошлый сезон, мы строим новый, – приводит слова Кадейкина Metaratings.