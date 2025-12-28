Игроки "Флориды" и "Тампы" суммарно получили 136 минут штрафа в матче НХЛ

Игроки "Флориды" и "Тампы" суммарно получили 136 штрафных минут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

© РИА Новости

Встреча прошла в ночь на воскресенье. Игроки "Тампы" получили 87 штрафных минут, "Флориды" - 49. В конце второго периода арбитр удалил пятерых игроков "Тампы" и четырех хоккеистов "Флориды", некоторые из них не смогли сесть на скамейку штрафников, оставшись стоять в штрафном боксе.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Тампы".