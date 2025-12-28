IIHF начала разбирательство из-за поведения канадцев на МЧМ по хоккею

Международная федерация хоккея открыла разбирательство по факту поведения игроков сборной Канады в матче молодежного чемпионата мира против Чехии.

В стартовой игре МЧМ канадцы обыграли чехов со счетом 7:5, взяв реванш за поражения на двух последних чемпионатах в плей-офф.

Однако еще перед началом встречи игроки сборной Канады на разминке заезжали на половину площадки соперника и задевали игроков чешской команды клюшками.

А после того как на 60-й минуте встречи канадец Портер Мартон поразил пустые ворота и сделал счет 7:5, он проехал мимо скамейки запасных соперника и похлопал одного из них по ягодицам. За это канадцу выписали двухминутный штраф.

После завершения встречи "кленовые листья" ушли, так и не пожав игрокам сборной Чехии руки.