IIHF начала разбирательство из-за поведения канадцев на МЧМ по хоккею
Международная федерация хоккея открыла разбирательство по факту поведения игроков сборной Канады в матче молодежного чемпионата мира против Чехии.
В стартовой игре МЧМ канадцы обыграли чехов со счетом 7:5, взяв реванш за поражения на двух последних чемпионатах в плей-офф.
Однако еще перед началом встречи игроки сборной Канады на разминке заезжали на половину площадки соперника и задевали игроков чешской команды клюшками.
А после того как на 60-й минуте встречи канадец Портер Мартон поразил пустые ворота и сделал счет 7:5, он проехал мимо скамейки запасных соперника и похлопал одного из них по ягодицам. За это канадцу выписали двухминутный штраф.
После завершения встречи "кленовые листья" ушли, так и не пожав игрокам сборной Чехии руки.
"Дело будет рассмотрено в соответствии с дисциплинарными правилами IIHF и установленными процедурами. IIHF стремится защищать турнир и поддерживать его честность. От всех участников ожидается соблюдение высочайших стандартов поведения для обеспечения справедливости, уважения и доверия к соревнованию", - говорится в заявлении организации.
Главное сейчас