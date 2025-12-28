Овечкин поднялся на третье место в НХЛ по количеству голов в декабре

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в декабре.

В ночь на 28 декабря «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме, встреча завершилась со счетом 4:3. Овечкин в этом матче забросил шайбу, которая стала для него 912-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, и отдал результативную передачу. В текущем сезоне на счету Овечкина 15 голов.

Для него это 132-я шайба, которую он забросил в декабрьских играх за свою карьеру. По этому показателю он сравнялся со Стивом Айзерманом. Лучший результат у Уэйна Гретцки — 157 шайб. На втором месте расположился Горди Хоу (141).

24 декабря Овечкин обновил личный антирекорд сезона-2025/2026 по матчам без голов подряд в НХЛ. В ночь с 23 на 24 декабря «Вашингтон Кэпиталз» дома потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:7. Овечкин не совершил результативных действий. Таким образом, он не забил в девяти матчах подряд.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.