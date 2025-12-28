Минское «Динамо» обыграло московское «Динамо» в 1000-м матче Квартальнова в КХЛ

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой белорусской команды со счётом 5:3.

Дублем в составе минского «Динамо» отметился легионер Сэм Энас. Ещё по голу за белорусскую команду забили Вадим Шипачёв, Никита Пышкайло и Сергей Кузнецов. За московский клуб голы забили Дилан Сикьюра (дубль) и Игорь Ожиганов.

Отметим, что этот матч стал 1000-м для главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова в КХЛ. Специалист стал первым тренером в истории КХЛ, достигшим отметки в 1000 матчей.