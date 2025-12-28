СКА пропустил восемь шайб и проиграл «Сочи» в результативном матче

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и СКА. Победу в результативной встрече одержали сочинцы со счётом 8:4.

Дублем в составе «Сочи» отметился Сергей Попов. Ещё по шайбе за сочинскую команду забросили Матвей Гуськов, Рафаэль Бикмуллин, Роман Максимов, Денис Венгрыжановский, Николай Поляков и Макс Эллис, забивший гол в пустые ворота. Дублем за СКА отметился нападающий Матвей Поляков. Ещё по голу забили Брендан Лайпсик и Сергей Плотников. После четырёх пропущенных шайб был заменён стартовый голкипер СКА Артемий Плешков. Его сменщик Егор Заврагин пропустил ещё три шайбы.

