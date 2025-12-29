Иван Демидов увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 Б). Этот гол позволил Ивану упрочить своё положение в бомбардирской гонке новичков текущего сезона НХЛ.

© Чемпионат.com

Демидов продолжает возглавлять гонку бомбардиров среди новичков североамериканской лиги. Теперь в активе Ивана 32 (10+22) очка, у идущего на втором месте форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке 29 (11+18) очков.

На третьем месте с 24 (9+15) очками в 39 матчах находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.