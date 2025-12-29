Овечкин прокомментировал голевую передачу на Протаса в матче с «Нью-Джерси»

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей голевой передаче в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ) на шайбу Алексея Протаса. Россиянин в этой встрече забил и отдал ассист.

«В эпизоде с голом Протаса я увидел, что до конца периода оставалось примерно пять секунд, и решил отдать — повезло», — приводит слова Овечкина пресс-служба столичного клуба.

В активе 40‑летнего россиянина 15 голов и 18 результативных передач в 38 матчах текущего сезона регулярки. Отметим, в данной встрече Александр прервал две личные антирекордные серии этого сезона: безголевую из девяти матчей и серию встреч без результативных действий из пяти игр.