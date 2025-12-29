Дерипаска поставил задачу вернуть Россию на турниры FIB

В Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) намерены во время конгресса Международной федерации хоккея с мячом (FIB) призвать вернуть отечественные команды на международные соревнования. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент ФХМР Евгений Иванушкин.

Конгресс пройдет 17 января в финском Пори во время чемпионата мира среди мужских и женских команд. 26 декабря Олег Дерипаска единогласно был избран новым президентом ФХМР.

"Одним из поручений, исходящих от Олега Владимировича [Дерипаски], является наше возвращение на международную арену. И нужна глобальная проработка вопросов, не требующая задержек, необходимо уже включаться в процесс, - сказал Иванушкин. - 17 января состоится конгресс FIB в Финляндии, где надо обозначить свою позицию. Конечно, хотелось бы в нем участвовать и представить свою точку зрения. Она состоит в том, что мы готовы возвращаться, сотрудничать, Россия готова дальше двигаться в плане развития русского хоккея".

11 декабря было объявлено, что исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. Российские команды по хоккею с мячом не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.