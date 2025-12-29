Российский хоккеист рассказал о "дикой" привычке американцев

Нападающий нижегородского «Торпедо» Владислав Фирстов, игравший в США, рассказал о дикой для него привычке американцев. Об этом сообщает Metaratings.

© Lenta.ru

По его словам, это привычка ходить по дому в уличной обуви.

«Для меня это было дико, но со временем я привык, потому что с уважением отношусь к чужим менталитетам», — заявил Фирстов.

Форвард добавил, что ему нравится привычка американцев постоянно улыбаться.

«Североамериканцы очень позитивные и активные ребята. В этом плане они большие молодцы. Несмотря на это, меня всегда тянуло в родной Ярославль», — заявил Фирстов.

Нападающий играет за «Торпедо» с 2024 года. С 2018-го он выступал в нескольких хоккейных лигах в США.

Ранее российский голкипер системы клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Станислав Бережной фразой «когда темно — из дома не выхожу» описал жизнь в США.