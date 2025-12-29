Объявлены лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков 15‑й недели Фонбет Чемпионата КХЛ.

© Матч ТВ

Лучшим вратарем недели седьмой раз в карьере признан Евгений Аликин из екатеринбургского «Автомобилиста». Он одержал две победы в двух играх с коэффициентом надежности 0,50. В матче с «Сибирью» (5:0) Аликин сыграл на ноль.

Артем Сериков из «Нефтехимика» впервые в карьере стал лучшим защитником недели. Хоккеист набрал 3 (2+1) очка в трех матчах недели с показателем полезности «+3».

Лучшим нападающим недели признан Сэм Энэс из минского «Динамо». Форвард в трех матчах забросил четыре шайбы и сделал одну результативную передачу, его показатель полезности составил «+2».

Александр Жаровский из «Салавата Юлаева» третий раз в карьере признан лучшим новичком недели. Нападающий набрал 4 (2+2) очка в трех играх с показателем полезности «+3».

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.