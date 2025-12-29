"Шанхай Дрэгонс" подписал просмотровый контракт с нападающим Каблуковым

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхай Дрэгонс" объявил о подписании просмотрового контракта с олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России Ильей Каблуковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Каблуков будет выступать под 29-м номером.

Каблукову 37 лет, он провел 1 027 матчей в КХЛ, что является вторым результатом в истории лиги. Нападающий выступал за московский "Спартак", подмосковный "Атлант", петербургский СКА, нижегородское "Торпедо", омский "Авангард" и московское "Динамо", набрав 197 очков (64 шайбы + 133 передачи). Нападающий является олимпийским чемпионом (2018) и трехкратным победителем Кубка Гагарина, выиграв трофей в составе СКА (2015, 2017) и "Авангарда" (2021).