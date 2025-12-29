Овечкина сравнили с Сергеем Есениным

«Овечкина в хоккее вряд ли догонят. Так же и с Есениным, его поэзия – тоже незаменимое звено для русского культурного кода». Филолог Жорбин о поэте
Кандидат филологических наук, лауреат конкурса «Учитель года-2023» Андрей Жорбин провел параллель между Александром Овечкиным и поэтом Сергеем Есениным.
Отвечая на вопрос об актуальности Есенина для современных школьников, он провел прямую параллель с национальными символами, не теряющими своей ценности.
«Поэзия Есенина – это тоже незаменимое звено для русского культурного кода. Это то, что дороже нефти, то, что дороже газа. И если мы сумеем не обесценить ее в информационно-технологическую нашу эпоху, значит, мы можем смело говорить о своем культурном суверенитете», – добавил Жорбин.
