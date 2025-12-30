Губерниев оценил уровень игры Бобровского

Губерниев о Бобровском: «Один из величайших вратарей в истории. Лучшие голкиперы – Плант, Третьяк, Драйден, Гашек, еще несколько фамилий. Сергей среди них, безусловно»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил уровень игры Сергея Бобровского. Ранее голкипер «Флориды» вышел на восьмое место в истории НХЛ по победам в регулярках – 446 матчей.

«Сергей Бобровский – один из величайших вратарей в истории мирового хоккея. Когда мы говорим о лучших хоккейных вратарях, начиная с Жака Планта, называем фамилии Владислава Третьяка, Кена Драйдена, Доминика Гашека. Можно еще назвать несколько блестящих фамилий. Среди них, безусловно, Сергей Бобровский. Он по-прежнему в строю, пожелаем ему еще долго радовать нас своей игрой», – сказал Губерниев.
