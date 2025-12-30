Дубль Стэмкоса помог «Нэшвиллу» обыграть «Юту»

В ночь с 29 на 30 декабря мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Мамонт» и «Нэшвилл Предаторз». Гости площадки выиграли встречу со счётом 4:3.

В составе хозяев заброшенными шайбам отличились Джон-Джейсон Петерка, Дилан Гюнтер, а также российский защитник Михаил Сергачёв.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Роман Йози, Люк Евангелиста, а также оформивший дубль Стивен Стэмкос.

«Нэшвилл» вышел на 11-е место Запада с 38 очками. «Юта» располагается на строчку выше, в их активе 39 баллов.