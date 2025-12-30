«Колорадо» выиграл 14 домашних матчей подряд в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» дома оказался сильнее «Лос-Анджелеса» (5:2) и продлил серию побед на своем льду до 14 игр.

Отметим, что все матчи завершились в основное время. Разница забитых и пропущенных шайб в них – 66:25 в пользу «Эвеланш».

«Колорадо» стал 15-й командой в истории лиги, добравшейся до отметки в 14 домашних побед подряд. Рекорд принадлежит «Детройту» (сезон-2011/12) – 23 матча.

«Колорадо» выиграл как минимум 8 матчей подряд во второй раз в этом сезоне. Команда Беднара набрала 65 очков в 38 играх