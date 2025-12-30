На матче НХЛ развернули флаг России

«Флорида Пантерс» одержала победу над «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

На трибунах развернули российский флаг. В составе «Флориды» выступает вратарь Сергей Бобровский, а за «Вашингтон» — нападающий Александр Овечкин.

Встреча завершилась победой «Флориды» со счетом 5:3. Бобровский отразил 22 из 25 бросков и записал на свой счет 446-ю победу в НХЛ, поднявшись на восьмое место в рейтинге лиги. Овечкин результативными действиями не отличился.

В декабре прошлого года болельщики также вывесили российский флаг на трибунах во время матча регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерс» и «Каролина Харрикейнс». Триколор попал в кадры телетрансляции в концовке встречи.