Карелин оценил достижения Овечкина

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин оценил достижения Александра Овечкина.

В апреле 2025 года капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.