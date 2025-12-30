Тренер «Ак Барса» запатентовал тренажер для вбрасываний

Тренер «Ак Барса» Полянчиков запатентовал тренажер для вбрасываний: «Изобретение называется «Шайбовброс»

Тренер «Ак Барса» Дмитрий Полянчиков изобрел и запатентовал хоккейный тренажер.

«Мне пришла идея, чтобы поднять плотность и интенсивность тренировок на вбрасывании, создать полезную модель тренажера и апробировать в команде. Изобретение называется «Шайбовброс». Я его запатентовал и считаюсь изобретателем данной модели», – сказал Полянчиков.

Отметим, что «Ак Барс» занимает второе место в FONBET чемпионате КХЛ по проценту выигранных вбрасываний – 55,23%.

