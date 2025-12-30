Разин высказался о возможной работе главным тренером в сборной России

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил вероятность возглавить национальную команду России.

— На российский хоккей сильно влияет отстранение от международных турниров?

— Конечно, без международных игр нам тяжело проверить свой уровень. Жалко ребят, кто остался без юниорского, молодёжного чемпионатов мира. Всё-таки это красочное событие. Хотелось бы, чтобы побыстрее вернули. Жалко и хоккеистов, и тренеров, и особенно жалко болельщиков, которые ждут этих событий.

— Раньше говорили, что у вас мечта возглавить сборную России. Она остаётся?

— Естественно, хочется сделать шаг вперёд. Кубок Гагарина есть, хочется выиграть второй, третий кубок. Сборная — это уже будет международный уровень, это и статус хоккеистов, с которыми надо будет работать. Это всё интересно и к этому стремишься.

— Представляете себя на тренерском мостике на чемпионате мира? Это как мечта.

— Это не мечта, это цель, которую я считаю вполне достижимой. Когда я работал детским тренером и работал тренером в ВХЛ, кто бы мог подумать, что спустя какое-то время я с командой «Металлург» выиграю Кубок Гагарина? Поэтому ничего невозможного не бывает. Надо в это всё верить, — цитирует Разина «РБ Спорт».