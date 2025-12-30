Экс-игрок СКА назвал главных звезд КХЛ

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» АЛЕКСАНДРОМ БЛАГОРАЗУМОВЫМ назвал трех звезд КХЛ на данный момент.

- Фамилий очень много, можно кого-нибудь и забыть.. Назову Канцерова, Радулова и Фукале. Канцеров - 38 игр, 26 шайб, отличная статистика, очень мощно и круто. Радулов - как дань уважения и как дань тому, что человек в таком возрасте показывает тот хоккей, которому могут молодые позавидовать. Абсолютно точно могу назвать его. Фукале - сильный вратарь, стабильный, держит уровень после смены клуба, – отметил Рыбин.

Роман Канцеров - 21-летний нападающий магнитогорского «Металлурга», в текущем сезоне сыграл 38 матчей, в которых забросил 26 шайб.

Александр Радулов - 39-летний форвард ярославского «Локомотива», в нынешнем чемпионате провел 40 игр, забросил 18 шайб.

Зак Фукале - 30-летний голкипер минского «Динамо», в его активе 5 сухих матчей за 26 игр. Перед началом нынешнего сезона перешел в минский клуб из челябинского «Трактора».