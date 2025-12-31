Селебрини занимает четвёртое место по количеству очков до 20 лет в истории НХЛ за один год

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини в победной встрече регулярного сезона с «Анахайм Дакс» (5:4) забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

За 2025 календарный год Селебрини записал на свой счёт 96 очков и занимает четвёртое место по количеству очков до 20 лет в истории НХЛ, сравнявшись с Стивом Айзерманом (1984). Третью строчку занимает Дэйл Хаверчук (98 — в 1982 году), второе — Сидни Кросби (118 — в 2006 году). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки. В 1980 году форвард набрал 140 очков в возрасте 19 лет.

Ранее Маклин Селебрини стал лидером текущего сезона по матчам с тремя и более очками.