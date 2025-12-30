ЦСКА обыграл "Динамо" в московском дерби в КХЛ

Хоккейный клуб ЦСКА завершил 2025 год домашней победой над московским "Динамо" - 5:1, а минские динамовцы уходят на новогодние праздники лидерами Западной конференции КХЛ.

30 декабря в Континентальной хоккейной лиге проходят заключительные матчи 2025 года.

В Москве в столичном дерби встречались ЦСКА и "Динамо". Армейцы после успеха в матче с другим принципиальным соперником - "Спартаком" - сумели добиться третьей победы подряд. Уже в первом периоде Кирилл Долженков и Прохор Полтапов сделали счет 2:0, а к середине второй двадцатиминутки хозяева вели 4:0. Авторами шайб стали Мак Холлоуэлл и Тахир Мингачев. Ансель Галимов смог отквитать один гол, но в заключительном периоде Денис Гурьянов установил окончательный результат - 5:1.

Минское "Динамо" в овертайме одолело "Салават Юлаев" - 3:2. Гол и передача у белорусской команды на счету Вадима Шипачева, который достиг отметки в 998 очков за карьеру в КХЛ. Динамовцы завершили год лидером Западной конференции, набрав 57 очков.

В других матчах дня "Авангард" уступил дома "Барысу" - 2:4, а в Екатеринбурге местный "Автомобилист" проигрывал тольяттинской "Ладе" 0:2 и 2:3, но все же сумел вырвать победу - 4:3.