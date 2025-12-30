Игорь Никитин прокомментировал незасчитанный гол ЦСКА рикошетом от судьи

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о незасчитанном голе армейцев в матче с московским «Динамо» (5:1). Шайба попала в ворота после рикошета от линейного арбитра.

— ЦСКА хорошеет на глазах. Со Спартаком очень качественная игра была, сегодня вообще эталонная, наверное, с точки зрения того, что у своих ворот почти ничего не позволили сопернику. Какая встреча вам больше понравилась?

— Не знаю, я уже давно определился с философией. Для меня важна победа. Думаю, со «Спартаком» мы точно не меньше атаковали. Но сегодня шайба залетала в ворота, даже от судьи залетела (улыбается). Это, опять же, результат прошлой победы, психологической уверенности, которая появилась у ребят, здесь много нюансов.

— Вам объяснили, почему отменили шайбу?

— Есть правила, если шайба залетает от судей, она не засчитывается. И всё, достаточно, по правилам, —передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

