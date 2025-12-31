Установлен рекорд посещаемости матча КХЛ в текущем сезоне

На состоявшемся накануне матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной Лиги "Шанхайские Драконы" (Китай) - СКА (Санкт-Петербург), который завершился со счетом 3:2 в пользу номинальных гостей питерской арены, присутствовало 15 975 зрителей. Это новый рекорд сезона 2025/26.

© Российская Газета

Вошедшая в строй в конце 2023 года "СКА Арена" - крупнейшее в мире крытое спортивное сооружение, где регулярно проводятся официальные матчи по хоккею с шайбой. По данным КХЛ, вместимость трибун конкретно на хоккее при нынешнем регламенте - 21 520 зрителей, располагающихся исключительно на сидячих местах. Так что перед началом сезона было ясно, что рекордные показатели будут зафиксированы именно здесь. И пусть команда СКА в этом чемпионате проводит домашние встречи в "Ледовом Дворце" (12 300 мест на трибунах), а "СКА Арена" отдана "Шанхайским Драконам", рекордов ждали от противостояния между клубами, базирующимися в городе на Неве.

Рекордная планка была задана сразу - в своем первом питерском матче 6 сентября "Драконы" победили СКА со счетом 7:4 при аудитории в 15 141 человек. Минское "Динамо" в этом сезоне в столице Республики Беларусь играет исключительно при аншлаге, однако здесь максимальная вместимость - 15 086.

Установленный 30 декабря рекорд может быть побит уже 14 января, когда "Драконы" снова будут принимать СКА. Отметим, что новая для Питера команда вызывает большие зрительские симпатии. Были опасения по поводу низкой посещаемости, однако они развеялись со старта сезона. На "Драконов" активно ходят болельщики и не в дни питерских дерби. Например, 23 ноября на игре с казанским "Ак Барсом" присутствовало 11 118 человек.

В чемпионате КХЛ новогодний перерыв короткий - турнир возобновится уже 3 января.

В конференциях лидируют: "Запад". "Динамо" (Минск, Беларусь) - 57 очков (39 матчей), "Локомотив" (Ярославль) - 56 (42), "Северсталь" (Череповец) - 55 (41). "Восток". "Металлург" (Магнитогорск) - 62 очка (39 матчей). "Ак Барс" (Казань) - 41 (56), "Авангард" (Омск) - 55 (39).