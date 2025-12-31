В Екатеринбурге матч закончился дракой хоккеистов "Автомобилиста" и "Лады"

На льду Екатеринбурга хоккейный матч между «Автомобилистом» и «Ладой» обернулся не только захватывающей игрой, но и настоящей рукопашной схваткой.

В разгар встречи на «УГМК-Арене» 30 декабря страсти явно зашкалили: защитники Николай Макаров («Лада») и Максим Осипов («Автомобилист») не смогли сдержать эмоций и затеяли драку прямо посреди матча. Судьями пришлось срочно вмешиваться, чтобы разнять спортсменов и восстановить порядок на площадке. Сделать арбитрам это удалось не сразу, мужчины не отступали. Соответствующая видеозапись появилась в телеграм-канале ХК "Автомобилист".

Тем не менее, накал страстей не помешал хозяевам льда вырвать победу. «Автомобилист» завершил игру со счетом 4:3, одержав пятую подряд викторию в регулярном сезоне КХЛ. Видео инцидента уже разлетелось по соцсетям, вызвав активные обсуждения среди болельщиков.

Напомним, ранее прошедший матч Континентальной хоккейной лиги между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором» омрачила массовая драка между болельщиками.

