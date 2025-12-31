«Это идол». Кирилл Пригода — о результатах Овечкина

Двукратный чемпион мира пловец Кирилл Пригода заявил, что российского нападающего и капитана хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина можно назвать идолом.

6 апреля 2025 года Овечкин установил новый рекорд по количеству заброшенных в регулярном чемпионате НХЛ шайб (895).

«Александр Овечкин — это идол. Я не понимаю, почему ему ещё не поставили памятник. Он является примером того, как на протяжении долгого времени можно выступать на самом высоком уровне», — приводит слова Пригоды ТАСС.

Кирилл Пригода ранее был признан спортсменом года в России. Он завоевал две золотые медали на чемпионате мира в Сингапуре в 2025 году.