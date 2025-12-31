Сборная Канады по хоккею назвала состав на Олимпиаду

Первый номер драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года нападающий Маклин Селебрини вошел в состав сборной Канады на олимпийский турнир. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации хоккея Канады.

19-летний форвард "Сан-Хосе" стал первым хоккеистом младше 20 лет, вошедшим в состав сборной Канады на Олимпиаду за время участия в турнире игроков НХЛ.

В состав канадской сборной вошли вратари Джордан Биннингтон ("Сент-Луис"), Дарси Кемпер ("Лос-Анджелес"), Логан Томпсон ("Вашингтон"), защитники Дрю Даути ("Лос-Анджелес"), Томас Харли ("Даллас"), Кейл Макар, Девон Тэйвз (оба - "Колорадо"), Джош Моррисси ("Виннипег"), Колтон Парайко ("Сент-Луис"), Трэвис Сэнхайм ("Филадельфия"), Ши Теодор ("Вегас"), нападающие Селебрини, Энтони Сирелли, Брэндон Хэйгел, Брэйден Пойнт (все - "Тампа"), Сидни Кросби ("Питтсбург"), Бо Хорват ("Нью-Йорк Айлендерс"), Натан Маккиннон ("Колорадо"), Брэд Маршанд, Сэм Райнхарт (оба - "Флорида"), Митч Марнер, Марк Стоун (оба - "Вегас"), Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"), Ник Сузуки ("Монреаль") и Том Уилсон ("Вашингтон"). Главным тренером команды будет наставник "Тампы" Джон Купер.

Даути и Кросби могут стать трехкратными олимпийскими чемпионами. На данный момент три золотые медали Олимпиад завоевывали только отечественные хоккеисты. Это Владислав Третьяк, Виталий Давыдов, Виктор Кузькин, Александр Рагулин, Андрей Хомутов и Анатолий Фирсов.

Сборная Канады на групповом этапе олимпийского турнира встретится с командами Чехии (12 февраля), Швейцарии (13 февраля) и Франции (15 февраля). Игроки НХЛ выступали на Олимпийских играх с 1998 по 2014 год.