Стали известны все участники и пары 1/4 финала молодёжного чемпионата мира 2026 гола, какой подходит в США. Завершился групповой этап соревнования, по итогам которого 8 из 10 сборных продолжать борьбу за титул.

В 1/4 финала турнира квалифицировались следующие национальные команды: Швеция, США, Швейцария, Словакия, Чехия, Финляндия, Канада и Латвия. Пары плей-офф выглядят следующим образом:

Швеция — Латвия;

Чехия — Швейцария;

Канада — Словакия;

США — Финляндия.

Матчи 1/4 финала пройдут 2 и 3 января. Сборные Дании и Германии заняли правовые места в своих группах и сыграют в утешительном матче за 9-е место. Игра пройдёт 2 января.

Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.