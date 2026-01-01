Овечкин передачей помог "Вашингтону" обыграть "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарина

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин помог своей команде добиться домашней победы над "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В результативной для "столичных" встрече Овечкин не отметился ни единой заброшенной шайбой. Зато 40-летний форвард ассистировал Джастину Сурдифу, оформившему дубль.

У Ови стало 34 (15 шайб + 19 передач) очков в текущей "регулярке". Единственный, кто в клубе превосходит по этому показателю россиянина - канадец Том Уилсон, у которого 38 (20+18) баллов.

Отметим, что в составе "Рейнджерс" ассистентским дублем отметился Артемий Панарин. У него стало 41 (14+27) очко в 41 матче. Кроме того, Панарину покорилось любопытное достижение. Он - пятый игрок, не родившийся в Северной Америки, который набрал 90 очков и больше за календарный год не менее пяти раз. Тем же могут похвастаться финн Яри Курри и чех Петер Штястны (оба - по 8 раз), а также немец Леон Драйзайтль и Овечкин (оба - по 5 раз).