Форвард «Эдмонтона» Макдэвид признан первой звездой декабря в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид признан первой звездой в регулярном чемпионате НХЛ по итогам декабря, сообщает пресс‑служба лиги.

В прошлом месяце Макдэвид сыграл в 15 матчах, в которых набрал 34 очка (13 голов + 21 результативная передача).

Второй звездой месяца стал форвард «Колорадо» Натан МакКиннон, на счету которого 26 результативных баллов (14+12) в 14 играх. На третьем месте нападающий «Сан‑Хосе» Маклин Селебрини. В 14 матчах канадец набрал 25 очков (8+17).