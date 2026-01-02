Стал известен состав сборной США по хоккею на Олимпиаду

Сборная США представила 25 хоккеистов, которые вошли в состав национальной команды на Олимпийские игры в Италии. Список игроков опубликован пресс-службой Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На групповом этапе олимпийского турнира сборная США сыграет с командами Латвии (12 февраля), Дании (14 февраля) и Германии (15 февраля).

В состав американской сборной вошли 25 игроков. Это вратари Коннор Хеллебайк ("Виннипег"), Джейк Оттинджер ("Даллас"), Джереми Свэйман ("Бостон"), защитники Брок Фейбер, Куинн Хьюз (оба - "Миннесота"), Ноа Хэнифин ("Вегас"), Сет Джонс ("Флорида"), Чарли Макэвой ("Бостон"), Джейк Сэндерсон ("Оттава"), Джейккоб Слэвин ("Каролина"), Зак Веренски ("Коламбус"), нападающие Мэтт Болди ("Миннесота"), Кайл Коннор ("Виннипег"), Джек Айкел ("Вегас"), Джейк Гюнцель ("Тампа"), Джек Хьюз ("Нью-Джерси"), Клейтон Келлер ("Юта"), Дилан Ларкин ("Детройт"), Остон Мэттьюс ("Торонто"), Джей Ти Миллер, Винсент Трочек (оба - "Нью-Йорк Рейнджерс"), Брок Нелсон ("Колорадо"), Тэйдж Томпсон ("Баффало"), Брэди Ткачук ("Оттава") и Мэттью Ткачук ("Флорида"). Главным тренером будет наставник "Рейнджерс" Майк Салливан.

Игроки НХЛ выступали на Олимпийских играх с 1998 по 2014 год.