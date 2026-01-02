Виктор Хедман высказался о попадании в состав сборной Швеции на ОИ-2026

35-летний защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман высказался о том, что вошёл в состав сборной Швеции на Олимпийские игры 2026 года.

«Представлять Швецию на Олимпийских играх – это огромная гордость для меня. Я мечтал об этом с детства, и наконец-то дебютировать на Олимпиаде – невероятно особенное чувство. Когда я вижу, какую команду мы можем выставить на лёд, меня это действительно вдохновляет – это очень сильная группа игроков, и ты просто хочешь внести свой вклад. Я с нетерпением жду возможности выступить на Олимпийских играх в форме «Тре Крунур» («Три короны». — Прим. «Чемпионата»)», – приводит слова Хедмана сайт Федерации хоккея Швеции.